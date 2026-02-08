إعلان

رئيس الأكاديمية العربية: الممرات اللوجستية الذكية مستقبل الاقتصاد العالمي- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:02 م 08/02/2026
    مؤتمر مارلوج 15 للنقل البحري في الإسكندرية (4)
    مؤتمر مارلوج 15 للنقل البحري في الإسكندرية (5)
    مؤتمر مارلوج 15 للنقل البحري في الإسكندرية (2)
    مؤتمر مارلوج 15 للنقل البحري في الإسكندرية (6)
    مؤتمر مارلوج 15 للنقل البحري في الإسكندرية (3)

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، إن الممرات اللوجستية الذكية والمرنة باتت تمثل الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 15"، اليوم الأحد، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية أن الممرات اللوجستية الذكية لم تعد مجرد وسيلة لنقل البضائع، بل ابتكاراً هيكلياً يعيد صياغة مفهوم التدفق التجاري ليكون أكثر كفاءة واستدامة.

ولفت إلى أن الممرات اللوجستية الذكية تمثل "الجهاز العصبي" للتجارة الخضراء، حيث تلتقي الكفاءة الرقمية مع المسؤولية البيئية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية امتلكت رؤية ثاقبة من خلال الانتقال من مرحلة "الموقع الجغرافي الساكن" إلى مرحلة "الفعل الجغرافي النشط"، عبر تطوير الموانئ وربطها بشبكة من المناطق اللوجستية والجافة، مما جعل مصر تقود سلاسل الإمداد العالمية المستدامة وتربط أعماق القارات بقلب أوروبا وآسيا.

وأوضح "عبد الغفار" إن مؤتمر "مارلوج" استطاع على مدار سنوات انعقاده أن يصبح علامة دولية بارزة ومنصة علمية رفيعة المستوى تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم لاستشراف مستقبل قطاع الموانئ والنقل البحري.

وأكد على الدور المحوري لجامعة الدول العربية في دعم الأكاديمية كبيت خبرة عربي ودولي، مشيداً بما تشهده دولة المقر مصر من نهضة تنموية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في قطاع النقل والموانئ.

