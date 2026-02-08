تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، مطاحن المحافظة، في إطار جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بالمنشآت التموينية الاستراتيجية بنطاق المحافظة قبل شهر رمضان.

افتتاحات "بشاير الخير" بغرب الإسكندرية

وتشمل جولة الوزير والمحافظ افتتاح مخبزين "نصف آلي" مطورين بمنطقتي بشاير الخير 3 و5 في كرموز غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى تفقد المجمع الاستهلاكي بالمنطقة، لضمان تقديم خبز مدعم بجودة عالية وتوافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة الوزارة لتحديث المنظومة التموينية ورفع كفاءة المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية.

وكان وزير التموين قد استهل زيارته للإسكندرية، صباح اليوم، بلقاء الفريق أحمد خالد حسن سعيد بديوان عام المحافظة، حيث جرى التنسيق حول سبل تعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية للقطاع التمويني بالإقليم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

وشهدت الجولة حضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية.