إعلان

بالفيديو والصور- وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يتفقدان جاهزية المطاحن قبل رمضان

كتب : محمد البدري , محمد عامر

02:01 م 08/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يتفقدان جاهزية المطاحن (2)
  • عرض 4 صورة
    وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يتفقدان جاهزية المطاحن (4)
  • عرض 4 صورة
    وزير التموين ومحافظ الإسكندرية يتفقدان جاهزية المطاحن (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، مطاحن المحافظة، في إطار جولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بالمنشآت التموينية الاستراتيجية بنطاق المحافظة قبل شهر رمضان.

افتتاحات "بشاير الخير" بغرب الإسكندرية

وتشمل جولة الوزير والمحافظ افتتاح مخبزين "نصف آلي" مطورين بمنطقتي بشاير الخير 3 و5 في كرموز غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى تفقد المجمع الاستهلاكي بالمنطقة، لضمان تقديم خبز مدعم بجودة عالية وتوافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتأتي هذه الافتتاحات ضمن خطة الوزارة لتحديث المنظومة التموينية ورفع كفاءة المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية.

وكان وزير التموين قد استهل زيارته للإسكندرية، صباح اليوم، بلقاء الفريق أحمد خالد حسن سعيد بديوان عام المحافظة، حيث جرى التنسيق حول سبل تعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية للقطاع التمويني بالإقليم، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

وشهدت الجولة حضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير التموين محافظ الإسكندرية المطاحن الدكتور شريف فاروق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
أخبار المحافظات

من الشارع للمستشفى.. "خناقة" كفر شكر تدمر قسم الطوارئ وتثير رعب الأطباء
ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟
سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
أخبار المحافظات

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي
علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية
نصائح طبية

علامة خفية تدل على الإصابة بأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية
لضبط الأسعار قبل رمضان.. اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة -تفاصيل
أخبار مصر

لضبط الأسعار قبل رمضان.. اتفاق ثلاثي لاستيراد دواجن مجمدة -تفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فبراير وارتفاعات الحرارة.. توضيح مهم وتحذير من الأرصاد
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟