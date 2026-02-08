بين جدران قرية بهنباي بمحافظة الشرقية، لم تكن الصرخة المكتومة لمسنة في خريف عمرها مجرد مشهد عابر، بل كانت شرارة فيديو هزّ منصات التواصل الاجتماعي، ابنة تسحل والدتها أمام المنزل.. مشهدٌ قاسٍ حوّل "فوزية" من ابنة راعية على مدار 15 عاماً إلى متهمة في قبضة الأمن، وبينما تحركت النيابة العامة بصرامة الطب الشرعي لكشف الحقيقة، فجرت الأم "سميرة" مفاجأة من نوع خاص؛ فبقلبٍ غلبت فيه غريزة الأمومة مرارة الوجع، قررت الصفح والمطالبة بالإفراج عن ابنتها، لتبدأ فصول قضية إنسانية شائكة، طرفاها قسوة الفعل وعظمة التسامح.

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء سيدة على والدتها المسنة أمام منزل الأسرة بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ما أثار حالة من الغضب والاستنكار بين المواطنين.

وأظهر الفيديو قيام الابنة بالتعدي على والدتها وسحلها، بينما بدت الأم في حالة صحية ضعيفة وغير قادرة على الحركة، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل إلى المطالبة بمحاسبة المتهمة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة.

تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية لفحص الفيديو المتداول، حيث تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عرض الأم على الطب الشرعي

وخلال التحقيقات، اعترفت الابنة بارتكاب الواقعة، موضحة أنها حاولت منع والدتها من الخروج من المنزل خشية تعرضها للخطر بسبب حالتها الصحية، إلا أن الأمر تطور إلى مشادة بينهما انتهت بالاعتداء.

وقررت نيابة الزقازيق العامة عرض السيدة المسنة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بها وتحديد مدى خطورتها.

من جانبها، أكدت السيدة المسنة، وتدعى «سميرة»، أنها تعيش مع ابنتها «فوزية» منذ نحو 15 عاماً، مشيرة إلى أنها تتولى رعايتها بشكل كامل، مطالبة بالإفراج عنها ومؤكدة أنها سامحتها وأن ما حدث كان بدافع الخوف عليها.

كما أوضحت الابنة الثانية، وتدعى «سنية»، أن شقيقتها «فوزية» هي المسؤولة عن رعاية والدتهما والاهتمام بها بشكل يومي، مشيرة إلى أن تصوير الواقعة تم دون علمهم، وأن الفيديو المتداول لا يعكس الصورة الكاملة لما جرى.

ورغم إفصاح وإعلان الأم السيدة المسنة تسامحها ومطالبتها بالإفراج عن ابنتها، عبّر عدد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لذلك، مطالبين بتوقيع عقوبة قانونية على المتهمة، كما دعا البعض إلى عدم عودة الأم إلى المنزل مرة أخرى واقترحوا إيداعها إحدى دور الرعاية، لضمان حصولها على الرعاية اللازمة والعيش في ظروف إنسانية كريمة خلال ما تبقى من عمرها.