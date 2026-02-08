تعرضت طفلة تُدعى عائشة إسلام لإصابة بالغة إثر حادث «تروسيكل» أثناء عبورها برفقة والدها أمام منطقة صيدناوي بدائرة مركز أشمون في محافظة المنوفية، ما أسفر عن بتر ذراعها في واقعة مأساوية.

وكشف مصدر طبي أن الطفلة جرى نقلها على الفور إلى مستشفى أشمون العام، حيث تلقت الإسعافات الأولية اللازمة، قبل أن يتم تحويلها بشكل عاجل إلى مستشفى الحسين، نظرًا لخطورة حالتها وحاجتها إلى تدخل طبي دقيق ومتخصص.

وأوضح المصدر أن الطفلة تخضع حاليًا لعملية جراحية دقيقة، في محاولة لإعادة توصيل الذراع المبتورة، وسط حالة من القلق الشديد بين أفراد أسرتها.

وناشد الأهالي الدعاء للطفلة بالشفاء العاجل، وأن تتكلل العملية الجراحية بالنجاح، وتجاوز هذه المحنة الإنسانية الصعبة.