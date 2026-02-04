من الهروب إلى الموت.. تفاصيل جديدة عن مأساة "فتاة الحقيبة" بالإسكندرية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، ثاني معارض "أهلًا رمضان" تحت اسم معرض "رمضان الخير"، ضمن مبادرة "مع الناس".

ويهدف المعرض إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تلبيةً لاحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 30% و40% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

وحضر الافتتاح كل من: النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، وعمرو الشافعي، أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض الذي يُقام على مساحة 1000 متر في الشارع الثلاثيني بنطاق حي العرب التجاري، مشيدًا بأسعار السلع وجودتها.

ويضم المعرض أكثر من 20 عارضًا، حيث بلغ سعر لفة قمر الدين 25 جنيهًا، والبلح 35 جنيهًا للكيلو، وبرطمان المربى 15 جنيهًا، والدقيق 20 جنيهًا، وكيس المكرونة 7.5 جنيه، والأرز 20 جنيهًا، إلى جانب العديد من العروض الأخرى.

ويحتوي المعرض على أقسام متعددة تشمل: اللحوم، والخضروات، والفوانيس والزينة الرمضانية، والأجبان والمعلبات، لتلبية جميع احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.