شيع أهالي مركز سيدي سالم في كفر الشيخ، جنازة طبيب جراحة المسالك البولية بالتأمين الصحي والذي توفي فجأة أثناء تأدية عمله في توقيع الكشف الطبي على مرضى التأمين الصحي.

وكان الأهالي وأطباء التأمين الصحي، ومستشفى سيدي سالم المركزي أدوا صلاة الجنازة على طبيب جراحة المسالك البولية الراحل وسيم قطب هيكل، بالمسجد الكبير بمدينة سيدي سالم وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته، وأصدقائه وزملائه.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء بعد تدوينات رواد "الفيسبوك" عبارات الحزن على رحيل ذلك الطبيب فيما نعى فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ وفاة الطبيب.

أكد الدكتور سيد عبدالسلام، رئيس فرع التأمين الصحي في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي أن الطبيب الراحل وسيم قطب هيكل، خلال أداء عمله في توقيع الكشف الطبي على المرضى بعيادة التأمين الصحي الشاملة بسيدي سالم تعرض لحالة صحية سيئة.

وقال رئيس فرع التأمين الصحي في كفر الشيخ، إنه خلال فحص الطبيب الراحل طبيًا تبين تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته وسط حالة من الحزن بين رجال التأمين الصحي في كفر الشيخ والعاملين به.