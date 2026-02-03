إعلان

7 أيام في ظلمات المياه.. أم الطفل عبد الرحمن ضحية الغرق بالبحيرة: احتسبته عند الله

كتب : أحمد نصرة

01:06 م 03/02/2026

الطفل عبد الرحمن

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع عدد من المتطوعين جهودها لليوم السابع على التوالي، بحثًا عن جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا الأربعاء الماضي، بمياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة.

وقالت أم عبد الرحمن: "ابني كان ملاك حافظ 14 جزء من القرآن، احتسبته عند الله، أنا راضية وصابرة بس كل واحد يدعيله إنه يطلع، عاوزه أدفنه وأريحه، بقالنا 7 أيام على الحال ده".

وكان الطفل يحاول استعادة الكرة التي سقطت بمياه ترعة الرياح البحيري بقرية الصواف، وأثناء ذلك، زلت قدمه واختل توازنه ليسقط وراءها ويجرفه التيار.

إثر بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء محاولة عبدالرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، استعادة الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، اختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم إجادته السباحة.

جار البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

قوات الإنقاذ النهري

قوات الإنقاذ النهري محافظة البحيرة مركز كوم حمادة حادث غرق غرق طفل

