المنوفية- أحمد الباهي:

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة شاب متهم بإنهاء حياة 3 أطفال داخل منزل قديم مهجور بقرية الراهب في محافظة المنوفية، في واحدة من القضايا التي أثارت صدمة وحزنًا واسعًا بين الأهالي.

وحددت المحكمة جلسة اليوم لبدء نظر القضية بعد إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار، عقب انتهاء جهات التحقيق من فحص الأدلة وسماع أقوال الشهود.

تعود الواقعة إلى أواخر يناير 2026، عندما تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثامين 3 أطفال داخل أحد العقارات المهجورة بقرية الراهب.

وانتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وبدأت أعمال الفحص والمعاينة، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه بعد ساعات قليلة من اكتشاف الجريمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، قبل أن تنتهي بإحالته إلى محكمة الجنايات، لتبدأ اليوم أولى جلسات محاكمته بعد مرور أيام قليلة على وقوع الحادث.