الأولى بمديرية الصحة بالإسكندرية.. بدء تشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى رأس التين

كتب : محمد البدري

11:08 م 25/02/2026

وحدة قسطرة القلب بمستشفى رأس التين

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بدء التشغيل التجريبي لأول وحدة قسطرة قلب بمستشفى رأس التين العام.

وقال بدران إن هذا الافتتاح يعد إنجازًا نوعيًا؛ كونه الأول من نوعه داخل المستشفيات التابعة مباشرة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، حيث بدأت الوحدة بالفعل في استقبال المرضى وإجراء التدخلات الطبية.

استقبال الحالات ونفقة الدولة

أوضح وكيل الوزارة أن المستشفى بدأ في تقديم الخدمة مباشرة، حيث تم الانتهاء من إجراء 3 حالات قسطرة بنجاح ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأشار "بدران" إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر السكندرية، مع ضمان تقديم خدمة تخصصية دقيقة داخل مستشفيات القطاع العام.

تخفيف قوائم الانتظار

وأكد الدكتور محمد يحيى بدران أن تشغيل الوحدة بمستشفى رأس التين سيسهم بقوة في تخفيف قوائم الانتظار، بالتعاون مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تقدم هذه الخدمة حاليًا، وهي مستشفيا "شرق المدينة" و"العجمي" التابعان لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية، مما يرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة جراحات القلب بالإقليم.

وأشار إلى أن تزويد مستشفى رأس التين بوحدة قسطرة القلب يمثل نقلةً كبيرةً في كفاءة المنظومة الصحية التابعة للمديرية، متمنيًا التوفيق لكافة الأطقم الطبية المشاركة في هذا العمل لخدمة المرضى على مدار الساعة.

