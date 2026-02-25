خيّم الحزن على حي الزهور في محافظة بورسعيد، بعد وفاة الفتاة فاطمة ياسر خليل في ظروف غامضة، أثناء زيارتها رفقة أسرتها لمنزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب المحافظة، في واقعة أثارت صدمة واسعة بين الأهالي.

بكاء وصراخ

داخل منزل الأسرة البسيط، تتعالى أصوات البكاء، وتغيب الكلمات أمام هول الفاجعة، والدَا الفتاة وشقيقها بدوا في حالة انهيار تام، فيما روى شقيقها تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شقيقته بصوت يقطعه البكاء.

زيارة عائلية

وأوضح أن الأسرة توجهت إلى منزل أسرة الخطيب في زيارة عائلية، بعد أشهر قليلة من الخطبة، مشيرًا إلى أنهم قرروا المبيت هناك نظرًا لصعوبة العودة ليلًا إلى بورسعيد، مضيفا صباح اليوم التالي، وتحديدًا في الثامنة صباحًا، شهد تطورات صادمة قلبت الزيارة إلى مأساة.

شهد كلمة السر

وذكر أن إحدى قريبات الخطيب، وتدعى "شهد"، طلبت من فاطمة الخروج للتنزه بمحيط المنزل، قبل أن تعود بمفردها بعد فترة قصيرة، وعند سؤالها عن مكان فاطمة، أفادت بأنها لا تعلم شيئًا عنها، ما أثار القلق داخل المنزل.

وتابع أن خطيب شقيقتهم أبلغهم لاحقًا بالعثور على فاطمة متوفاة داخل الشقة التي كان من المقرر تجهيزها تمهيدًا لزواجهما، وتقع في الطابق العلوي من المنزل، لافتًا إلى أنه كان قد أخبرهم قبل ذلك برغبته في النوم وطلب عدم إيقاظه.

الغيرة القاتلة

شقيق الفتاة أشار إلى وجود خلافات سابقة، واتهم الخطيب وقريبته بالتورط في الواقعة، معربًا عن ثقته في جهات التحقيق لكشف الحقيقة كاملة، مؤكدًا انتظار الأسرة لما ستسفر عنه التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على الجثمان في ظروف غامضة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وصرحت بالدفن، على أن تُوارى الثرى بمقابر الأسرة في حي الزهور.

جهود أمنية

ووجّه اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تتواصل أعمال التحري وسماع أقوال الشهود من الأسرتين ومحيط الحادث، ولم تُثبت التحقيقات حتى الآن وجود شبهة جنائية، وجارٍ استكمال الفحص لكشف الحقيقة كاملة.