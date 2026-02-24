الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الجناح الملكي بقسم "الرويال" داخل مستشفى العجمي التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، مؤكداً أن تطوير المنظومة الصحية يمثل أولوية قصوى للدولة.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة يسن نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام، ومحمد صلاح السكرتير المساعد، والدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى، ورئيس حي العجمي، ومدير الهيئة الطبية، وعدد من قيادات القطاع الصحي بالمحافظة.

6 غرف فندقية.. مستشفى يخدم 2 مليون مواطن

أوضح محافظ الإسكندرية أن مستشفى العجمي يمثل صرحًا طبيًا متكاملاً يخدم ما يقرب من 2 مليون مواطن في غرب الإسكندرية، مشيداً بافتتاح الجناح الملكي بالمستشفى الذي يضم 6 غرف فندقية بإجمالي 8 أسرة مجهزة لتقديم أرقى مستويات الخدمة الفندقية والطبية.

وأشار عطية إلى أن هذا التطوير يجسد رؤية الدولة في توفير بيئة علاجية تجمع بين الرعاية المتقدمة والراحة الإنسانية اللائقة بالمواطن السكندري، مؤكداً أن ما يشهده القطاع هو ثمرة توجيهات القيادة السياسية لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية بجميع المحافظات.

أقسام جراحية دقيقة ومنظومة أشعة متكاملة

تفقد المحافظ عقب الافتتاح الأقسام التخصصية التي تشمل القسطرة القلبية والمخية والطرفية، وجراحات القلب المفتوح، والعظام والمفاصل، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، وجراحات الوجه والفكين، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، ومناظير الجهاز الهضمي. واطمأن المحافظ على مطابقة غرف العمليات لمعايير الجودة الدولية ومكافحة العدوى.

وثمن المحافظ إمكانيات قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 46 ماكينة، منها ماكينتان لمرضى فيروس "سي"، فضلاً عن تكامل خدمات الأشعة التي تضم الماموجرام والرنين المغناطيسي والأشعة السنية، والمعامل المتخصصة في تحاليل الهرمونات وكافة الفحوصات الدقيقة.

تطوير التعليم الطبي وتخريج أول دفعة تمريض

شملت جولة المحافظ تفقد معهد التمريض بالمستشفى، حيث استعرض مراحل تطوره منذ افتتاحه عام 2023 كمدرسة تمريض بثلاثة فصول، وصولاً لاعتماده كمعهد عام 2024 يضم خمسة فصول بطاقة 140 طالبةً بنظام الخمس سنوات.

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية أنه من المقرر تخريج أول دفعة من المعهد في عام 2026، بما يسهم بفعالية في سد العجز في الهيئة التمريضية ودعم المنظومة الصحية بكوادر مدربة على أعلى مستوى لخدمة أهالي العجمي وكافة مناطق غرب الإسكندرية.

توسعات مستقبلية ووحدة سموم للمناطق البترولية

أصدر محافظ الإسكندرية خلال الجولة عدة توجيهات حاسمة، شملت نقل تبعية أرض مجاورة للمستشفى بمساحة 1500 متر لاستغلالها في التوسعات المستقبلية، وعلى رأسها إنشاء معهد تمريض إضافي وبنك دم تجميعي.

كما كشف المحافظ عن خطة لإنشاء وحدة متخصصة للسموم والحروق كامتداد للمستشفى، بما يلبي احتياجات المواطنين والعاملين بالمصانع البترولية في المنطقة، بالإضافة إلى توجيهه بإنشاء مظلة أمام قسم الطوارئ لحماية المرضى، واتخاذ إجراءات إنشاء جمعية خيرية لدعم الحالات غير القادرة.

الطاقة الاستيعابية وحصيلة الحالات السنوية

تُعد مستشفى العجمي التخصصي وجهة طبية كبرى بمحافظة الإسكندرية حيث تستقبل أكثر من 50 ألف حالة سنويًا عبر 24 عيادةً تخصصيةً وخدمات الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية 146 سريرًا، موزعة بين 70 سريرًا بالأقسام الداخلية، و54 سريرًا بالرعايات المركزة والحرجة، و22 سريرًا بالحضانات، فضلاً عن 46 سريرًا بقسم الكُلى، و17 سريرًا بالطوارئ، و7 أسرة بالعمليات، و4 أسرة للإفاقة، و7 أسرة بالمناظير، مما يضمن جاهزية المنظومة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والمتخصصة.