أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية بقرية الشامية التابعة لمركز ومدينة ساحل سليم، في إطار متابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الجولة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير القرى ورفع كفاءة الخدمات بها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وعبد اللطيف فضالة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه، وسوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة، والمهندس محمد السيد سيف، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسعاد محمد فرغلي، مدير المركز التكنولوجي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وبمشاركة عدد من المواطنين.

ويُعد مجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية أول مجمع خدمي على مستوى المحافظة يتم تشغيله ضمن المبادرة، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأهالي وتوفير الوقت والجهد، بعدما كان المواطن يضطر إلى التردد على أكثر من جهة لإنهاء معاملاته. كما يسهم المجمع في تقليل التكدس وتحقيق الانضباط داخل منظومة تقديم الخدمات الحكومية.

واستمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي المجمع حول آلية التشغيل والإمكانات المتاحة، موضحين أنه جرى تدريب أطقم العمل من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب توفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي مؤقتًا لحين استكمال تدبير 14 جهازًا إضافيًا لضمان التشغيل بكامل الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير الخدمات وفقًا للقانون، مع التأكيد على حسن استقبال المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى، باعتبار رضا المواطن أولوية في منظومة العمل التنفيذي، وأن مجمعات الخدمات تمثل واجهة حضارية تعكس جهود الدولة في تطوير الإدارة المحلية.