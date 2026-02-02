إعلان

رسميًا.. اعتماد نتيجة "إعدادية الشرقية" بنسبة نجاح 70.35%

كتب : مصراوي

05:50 م 02/02/2026

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعداد

الشرقية - ياسمين عزت:

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح عامة بلغت 70.35%.

أوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 146 ألفًا و8 طلاب وطالبات، حضر منهم الاختبارات فعليًا 145 ألفًا و318 طالبًا وطالبة.

شمل القرار اعتماد النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح وصلت إلى 99.57%، حيث تقدم لأداء هذه الامتحانات 1494 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1403 طلاب.

وتضمنت القرارات اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 90%، من إجمالي 50 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان، إلى جانب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة نجاح 62.50%، حيث بلغ عدد المتقدمين 16 طالباً وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الطلاب الناجحين، مطالبًا إياهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي وبذل مزيد من الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشاد المحافظ في الوقت ذاته بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي، ودورهم الملموس في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة

