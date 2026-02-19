كتب- محمد أبو بكر:

قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء مدير الحساب الإلكتروني "صوت الزمالك" التابع لراديو نادي الزمالك، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الفيديو المذاع بتاريخ 17 فبراير، والذي تضمن مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

يأتي ذلك؛ بحسب بيان "الأعلى للإعلام"؛ بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان راديو الزمالك قد شن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة بعد تعيين محمود البسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا واحتسابه ركلة جزاء ضد الفريق الأبيض، الذي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ16 بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف وحيد.