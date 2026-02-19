إعلان

بالصور- محافظ أسيوط يتلقى التهنئة من القيادات الأمنية بمناسبة توليه مهام عمله

كتب : محمود عجمي

11:46 ص 19/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ أسيوط يستقبل القيادات الأمنية
  • عرض 4 صورة
    محافظ أسيوط ومدير الأمن
  • عرض 4 صورة
    محافظ أسيوط الجديد ومدير الأمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء حسام الضبع حكمدار أسيوط، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار القيادة السياسية بتوليه مهام منصبه محافظًا للإقليم، معربين عن خالص تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في أداء مسئولياته خلال المرحلة المقبلة.

ورحب المحافظ بمدير الأمن والحكمدار، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس روح التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والتنمية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أمن المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لافتًا إلى أن التنسيق الدائم بين المحافظة ومديرية الأمن يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية، وضمان انتظام العمل بالمشروعات القومية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، أكد مدير أمن أسيوط استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن جهاز الشرطة سيظل شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية، ومواصلة جهوده في حفظ الأمن وتطبيق القانون بكل حسم، بما يصون مقدرات الدولة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والتصدي بحزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلًا عن مواجهة مخالفات البناء، بما يحقق الانضباط ويكفل حماية حقوق الأجيال القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد علوان أسيوط القيادات الأمنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من "محامين قنا" بعد مقتل محام بطلق ناري أثناء توجهه للتراويح
أخبار المحافظات

أول تعليق من "محامين قنا" بعد مقتل محام بطلق ناري أثناء توجهه للتراويح
دنيا سمير غانم ونجوم الفن يشيدون بتقليد ميرهان حسين لـ شريهان
دراما و تليفزيون

دنيا سمير غانم ونجوم الفن يشيدون بتقليد ميرهان حسين لـ شريهان
أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
رمضان ستايل

أسرار الطاقة في رمضان.. دليلك للإفطار والسحور الصحي
المداح 6 الحلقة الثانية.. الأموات يطاردون حمادة هلال وظهور مفاجئ لمالك
دراما و تليفزيون

المداح 6 الحلقة الثانية.. الأموات يطاردون حمادة هلال وظهور مفاجئ لمالك
أكثر من 20 إطلالة.. ميرهان حسين تقلد شريهان في فوازير رمضان
دراما و تليفزيون

أكثر من 20 إطلالة.. ميرهان حسين تقلد شريهان في فوازير رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة