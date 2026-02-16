الإسكندرية - محمد البدري:

اختتمت مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز القبة السماوية العلمي، اليوم الاثنين، فعاليات مسابقة "معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة 2026" (BASEF)، والتي أقيمت بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة.

وشهد حفل الختام الإعلان عن فوز مشروع "روزي ديرم (Rosiderm)" بالمركز الأول في مجال الطب المتعدي، والذي قدمه الطالب إبراهيم علي إبراهيم بدران من محافظة الدقهلية، كأفضل حل علمي مبتكر لتحسين الرعاية الصحية.

إحصائيات المشاركة ونطاق التنافس الجغرافي

شهدت المسابقة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام مشاركة 215 طالبًا وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، قدموا خلالها 134 مشروعًا بحثيًا غطت 19 مجالًا علميًا متنوعًا. وجاء هؤلاء الطلاب عقب تصفيات محلية مكثفة أقيمت في ثماني محافظات هي: الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، ومرسى مطروح، وذلك تحت إشراف 80 مشرفًا وتقييم 70 محكمًا من كبار الخبراء والمتخصصين.

قائمة الفائزين بالجوائز الكبرى (Grand Awards)

أعلنت لجنة التحكيم عن نوابغ النسخة الحالية الذين حصدوا المراكز المتقدمة؛ حيث جاء في المركز الثاني الطالبان أحمد محمد عبد الخالق ويوسف عماد حربي من محافظة مطروح عن مشروع "درون لرسم خرائط الإشعاع"، بينما حصدت الطالبة سلمى أشرف كشاف من محافظة الغربية المركز الثالث عن مشروع "القابض الذكي (FlexiGripper)" في مجال الروبوتات.

وفي المركز الرابع، حلت الطالبة مريم أحمد عماد السنباطي من الدقهلية بمشروع "بيف-مينك (PEF-MinC)"، وجاء الطالبان إبراهيم صلاح وخالد محمد إبراهيم من الإسكندرية في المركز الخامس بمشروع "ڤي 8 سكانر (V-8 Scanner)".

دعم البحث العلمي وإعداد أجيال الابتكار

أكدت إدارة المعرض أن النتائج تبرهن على المستوى العلمي المتميز للطلاب المصريين، مشيرة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة.

ويهدف المعرض إلى إعداد جيل قادر على المنافسة العلمية محليًا ودوليًا، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب التطورات العالمية.