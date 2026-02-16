من قطاع البترول إلى الإدارة المحلية.. من هو محافظ كفر الشيخ الجديد؟

أدى المهندس إبراهيم عبدالقادر محجوب مكي، محافظ كفر الشيخ الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية محافظا للإقليم خلفا للواء دكتور علاء عبدالمعطي، الذي شغل منصب محافظ الغربية.

ومحافظ كفر الشيخ الجديد المهندس إبراهيم عبدالقادر محجوب مكي، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكيميائية جامعة الإسكندرية، عمل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" منذ 13 ديسمبر2022، وهو عضوًا بمجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للبترول منذ 1 مارس 2023.

تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بين شهري يناير وديسمبر في عام 2022، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب".

شغل عدة مناصب في الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات إيبروم"، مديرًا عامًا للعمليات، ومديرًا عامًا للشؤون الفنية، ومديرًا عامًا مساعدًا للأكللة، كما عمل بالإدارة العامة للعمليات في الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، ومساعدًا لرئيس للإنتاج في الشركة ذاتها بجانب عمله لدى شركة البتروكيماويات المصرية.