ولادة طارئة في مساكن مبارك.. مسعف يُنقذ أماً ورضيعة بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

08:35 م 09/01/2026

إسعاف الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تلقت غرفة عمليات إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بوجود حالة ولادة طارئة بمساكن مبارك بمدينة المستقبل، وذلك قبل غروب الشمس وفي أجواء شديدة البرودة والرياح.

وتحركت سيارة الإسعاف كود (2459) التابعة لفرع إسعاف المستقبل، بقيادة السائق محمد أحمد طايع وبرفقة المسعف محمود إبراهيم حمودة، حيث وصلت إلى موقع البلاغ خلال دقائق معدودة.

وأكد الدكتور محمد طنطاوي مدير عام هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية، أنه بفحص الحالة تبيّن أن السيدة، البالغة من العمر ١٨ عامًا، في مرحلة متقدمة من الولادة، ما استدعى اتخاذ قرار طبي بعدم نقل الحالة قبل إتمام الولادة حفاظًا على سلامة الأم والطفل.

وقام المسعف باتباع البروتوكولات الطبية المعتمدة للتعامل مع حالات الولادة الطارئة خارج المستشفيات، وتمت الولادة بسلام، أعقبها تنفيذ الإجراءات التالية وفق القواعد الطبية، ثم جرى نقل الأم والمولودة بسيارة الإسعاف إلى طوارئ المجمع الطبي، في حالة صحية مستقرة وبعلامات حيوية جيدة.

