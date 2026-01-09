إعلان

قافلة طبية تعالج 400 مواطن بالمجان في "درب الأربعين" بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

08:19 م 09/01/2026
    اقبال اهالي قرى درب الأربعين بواحة باريس على قافلة طبية مجانية للمنطقة
    قافلة طبية مجانية لسكان قرى درب الاربعين بواحة باريس

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لسكان منطقة درب الأربعين التابعة للمركز كمنطقة نائية وحدودية تابعة للمركز.

قال سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ القافلة الطبية لمنطقة درب الأربعين القرية (2) لتقديم الخدمة الطبية بالمجان والتي تضمنت توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمنتفعين من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وأضاف سلامة، أن القافلة جاءت بتنظيم وتعاون بين مديرية الشئون الصحية وفرع الجمعية الشرعية بالمحافظة، فيما قدمت خدماتها لـ 400 مواطن من سكان القرية والقرى المحيطة بها، وتضمنت القافلة تخصصات (باطنية – نساء وتوليد – عظام – صدر – أسنان) مع عمل تحاليل طبية وأشعة للمنتفعين، كما تضمنت القافلة عمل توعية صحية عن الكشف المبكر للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.

صحة الوادي الجديد درب الأربعين قافلة طبية

إعلان

