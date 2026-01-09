سوهاج- عمار عبدالواحد:

أكد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن المحافظة نجحت في اتخاذ خطوات جادة لوقف نزيف خسائر عدة مشروعات إنتاجية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال إعادة هيكلة هذه المشروعات وطرحها كفرص استثمارية جاذبة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية، أنه تم طرح مشروع الأحايوة لتربية وتسمين الدواجن كفرصة استثمارية بعائد سنوي يقدر بنحو 15.7 مليون جنيه، إلى جانب البدء في إجراءات طرح مشروع العيساوية لإنتاج بيض المائدة، ومشروع الديابات لإنتاج الألبان واللحوم، وذلك من خلال بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي.

وأشار سراج إلى أن محطة إكثار الدواجن كانت تواجه عددًا من التحديات أبرزها الاعتماد على الأعلاف الجاهزة مرتفعة التكلفة وضعف استغلال الطاقة التشغيلية للعنابر، إضافة إلى توقف الإنتاج فترات طويلة نتيجة بيع الطيور قبل تجهيز دفعات الاستبدال.

وأضاف محافظ سوهاج، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التصحيحية، شملت تشغيل مصنع الأعلاف داخل المحطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض تكلفة الطن بنحو 4 آلاف جنيه، فضلًا عن تشغيل عنبرين أمهات جديدين بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، مما أسهم في رفع عدد الأمهات المنتجة إلى "30" ألف طائر ومضاعفة حجم الإيرادات.

وتابع المحافظ أن هذه الإجراءات انعكست إيجابيًا على معدلات الإنتاج، حيث يتم حاليًا تصدير الكتاكيت البلدى والفيومي إلى المحافظات المجاورة والمدارس الزراعية، إلى جانب طرحها للبيع للمواطنين هذا بالإضافة إلى أنه يجري دراسة إنشاء مشروع محطة الإكثار2 بالتعاون مع إحدى الكيانات الاستثمارية وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأكد محافظ سوهاج، استمرار المحافظة في تطوير وإعادة تشغيل الأصول غير المستغلة، وتعظيم دور المشروعات الإنتاجية بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المستدامة على أرض سوهاج.