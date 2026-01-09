إعلان

انقطاع مياه الشرب عن مناطق في بورسعيد.. والمحافظة توضح الأسباب

كتب : طارق الرفاعي

03:43 م 09/01/2026 تعديل في 04:06 م

انقطاع مياه الشرب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اشتكى أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، من انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، خاصة في الأدوار العليا، وذلك منذ نحو يومين.

وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان لها، أن هيئة قناة السويس أفادت بأن أجهزة وزارة الري تقوم بأعمال تطهير وتكريك ترعة بورسعيد المغذية لمحطة مياه الشرب، وذلك ضمن خطتها الدورية لضمان وصول المياه بشكل مستقر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن قرب قطاع الترعة الجاري العمل فيه حاليًا من المحطة تسبب في تأثير مؤقت على الإمدادات.

وأوضح البيان أن أعمال التطهير الحالية على بُعد 3 كيلومترات فقط من المحطة، مما أدى إلى زيادة عكارة المياه الخام المغذية لها، ولضمان جودة المياه المعالجة والمقدمة للمواطنين، تم تخفيض معدلات المياه المسحوبة، وبالتالي انخفاض كميات وضغوط المياه المنتجة، وهو ما أدى إلى انقطاع المياه في الأدوار العليا.

وأكدت المحافظة أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التطهير خلال الأربعة أيام القادمة، مع التنسيق بين هيئة قناة السويس ومسؤولي الري لتنفيذ الأعمال على مراحل وفي فترات الليل، بحيث يكون أثرها السلبي محدودًا، مشددة على أن هذه الأعمال ضرورية وهامة لضمان استدامة وجودة مياه الشرب في المحافظة.

