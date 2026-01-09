غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ882 ألف طالب بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهت مديرية التربية والتعليم بسوهاج الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها غدًا السبت، لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني، والبالغ عددهم 882 ألفًا و459 طالبًا وطالبة.

وأوضحت المديرية أنه تم تجهيز 153 مدرسة حكومية وخاصة لإجراء الامتحانات، حيث يبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 37,231 طالبًا، والصف الثاني الثانوي العام 35,047 طالبًا، وسيؤدون الامتحانات إلكترونيًا باستخدام أجهزة التابلت، مع استثناء طلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات الذين يؤدون الامتحانات ورقيًا.

وفي المرحلة الإعدادية، يبلغ عدد طلاب الصف الأول الإعدادي 118,991 طالبًا، والصف الثاني الإعدادي 117,002 طالبًا، ويؤدون امتحاناتهم في 653 مدرسة.

أما المرحلة الابتدائية، فقد استعدت المدارس لامتحانات صفوف النقل الثالث والرابع والخامس والسادس، مع تطبيق الإجراءات اللازمة لتيسير أداء الامتحانات بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث يبلغ عدد طلاب الفترة الصباحية 465,647 طالبًا موزعين على 1,032 مدرسة، بينما يؤدي طلاب الفترة المسائية 36,171 طالبًا في 95 مدرسة على مستوى المحافظة.

وفي التعليم الفني، سيؤدي الامتحانات 72,370 طالبًا بصفوف النقل، منهم 5,162 طالبًا بالتعليم الزراعي، و29,244 طالبًا بالتعليم الصناعي، و37,405 طلاب بالتعليم التجاري، و559 طالبًا بالتعليم الفندقي.