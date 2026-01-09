إعلان

جنوب سيناء تعلن حالة الطوارئ بسبب رياح قوية محملة بالرمال (صور)

كتب : رضا السيد

01:51 م 09/01/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى بعد تعرض المحافظة لطقس غير مستقر، اليوم الجمعة، مع نشاط شديد للرياح المحملة بالرمال داخل الكتل السكنية وتزايدها في الظهير الصحراوي.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن الطقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا، خاصة بمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أن الرياح الشديدة، التي تجاوزت سرعتها 40 كم/س، ساهمت في زيادة الإحساس ببرودة الجو، وهي محملة بالرمال الشديدة خاصة في المناطق الصحراوية والطرق الدولية والساحلية.

وأشار البيان إلى أن حالة البحر مضطربة جدًا، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلقَّ أي إخطار بإيقاف حركة الملاحة بالموانئ البحرية حتى الآن، وجميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.

وأوضح البيان أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، مع توجيه رؤساء المدن بمتابعة الطرق، ورفع تراكمات الرمال أولًا بأول، والتأكد من تطهير مخرات السيول.

وتباينت درجات الحرارة في مدن المحافظة، حيث بلغت:

طور سيناء: العظمى 21 والصغرى 13،

رأس سدر: العظمى 22 والصغرى 12،

طابا: العظمى 27 والصغرى 10،

سانت كاترين: العظمى 12 والصغرى 4،

شرم الشيخ: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه نشاط رياح وأمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وفرص تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية، وقد تصل لحد السيول على مناطق سيناء على فترات متقطعة.

