إصابة أم وبناتها الثلاث بتسمم غذائي في بني سويف

أُصيبت أم وبناتها الثلاث بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهن وجبة يُشتبه في فسادها داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي يفيد بوصول كل من: "سهير ث. ح." 45 عامًا، وبناتها: "روضة ب. ف." 20 عامًا، و"آلاء ب. ف."19 عامًا، و"جودي ب. ف"، 6 أعوام، مصابات بحالة إعياء شديد وقيء مستمر، نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابات، مع وضعهن تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهن الصحية، و تحرر محضر بالواقعة.