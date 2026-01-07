إعلان

إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

كتب : محمود عجمي

08:56 م 07/01/2026

مشاجرة أرشيفية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالقرية ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبيّن نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات تتعلق بالجيرة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتبين إصابة كل من: الأمير م. س (19 عامًا) بجرح قطعي بالوجه طوله نحو 3 سم، وسلطان ع. ا (59 عامًا) بجرح في الرأس بطول 5 سم وآخر بالركبة بطول 4 سم، وأحمد س. ع (30 عامًا) بجرح بالبطن بطول 7 سم وكسر في اليد اليسرى، وحمدي ع. ا (56 عامًا)، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

كما أُصيبت كل من: هاجر س. ع. ا (25 عامًا) بجرحين في الرأس بطول 10 سم و5 سم، ونادية ح. س. د (60 عامًا) بجرح بالرأس بطول 2 سم، ونادي ح. م (60 عامًا) بجرح بالرأس بطول 7 سم، إلى جانب إصابة محمد ن. ح (30 عامًا)، وصبرة م. ع (58 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود ن. ح (27 عامًا) بجرح بالرأس بطول 2 سم.

وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

