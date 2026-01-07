اختناق وسرقة مشغولات ذهبية.. لغز مقتل سبعينية في سنورس بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض مقتل سيدة في العقد السابع من عمرها، عُثر عليها مخنوقة داخل منزلها بمدينة سنورس.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم شرطة مركز سنورس، يفيد بالعثور على السيدة المسنة صباح م. ع، 77 عامًا، ربة منزل، تقيم بمنطقة الزهيري بشارع أحمد شوقي بمدينة سنورس.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد ثروت عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، وضم الرائد علي أبو جليل، رئيس مباحث سنورس، تحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم.

وأفادت التحريات بأن السيدة تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها قبل 15 عامًا، فيما يقيم أبناؤها بعيدًا عنها، أنها شوهدت عصر اليوم وهي جالسة أمام منزلها.

وأوضحت التحريات أن ابنها أحمد، 62 عامًا، عامل بناء، المعتاد على زيارة والدته بانتظام، توجه إليها مساء اليوم، ليجدها ملقاة على الأرض وعليها آثار خنق، كما لاحظ اختفاء مشغولاتها الذهبية التي كانت ترتديها.

وجرى نقل جثة السيدة المسنة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، بعد قيام أعضاء النيابة العامة بمناظرة الجثة ومباشرة التحقيقات.