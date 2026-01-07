"مكنتش في وعيي".. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل والده وطعن والدته بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أدلى المتهم بقتل والده وإصابة والدته داخل قرية القناوية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أقر خلالها بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه لم يكن في كامل وعيه وقت حدوث الجريمة.

وقال المتهم، البالغ من العمر 44 عامًا، إنه يعاني من مرض نفسي منذ نحو عامين، ويتلقى علاجًا نفسيًا بصورة غير منتظمة، مشيرًا إلى مروره بنوبات يفقد خلالها السيطرة على تصرفاته ولا يدرك ما يقوم به.

وأوضح أنه يوم الواقعة تعرض لنوبة عصبية حادة أفقدته القدرة على التمييز، ما دفعه للاعتداء على والده البالغ من العمر 72 عامًا، مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أسفر عن وفاته في الحال، كما طعن والدته، التي تبلغ من العمر ستينيات العمر، محدثًا إصابتها بعدة طعنات متفرقة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حاول أيضًا الاعتداء على شقيقه، إلا أن الأخير تمكن من الفرار، قبل أن ينجح أهالي القرية في السيطرة على المتهم وإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد ألقت القبض على المتهم عقب تلقي بلاغ من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بمصرع مسن وإصابة زوجته بطعنات داخل منزلهما بقرية القناوية.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، ونقل جثمان المجني عليه والمصابة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت عرض المتهم على الطب النفسي لبيان حالته العقلية وقت ارتكاب الواقعة، مع تكليف وحدة المباحث باستكمال التحريات وكشف ملابسات الحادث.