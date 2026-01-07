إعلان

19 صورة ترصد جولة محافظ بني سويف على الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد

كتب : حمدي سليمان

03:35 م 07/01/2026
    جولة محافظ بني سويف (4)
    جولة محافظ بني سويف (2)
    جولة محافظ بني سويف (5)
    جولة محافظ بني سويف (6)
    جولة محافظ بني سويف (7)
    جولة محافظ بني سويف (8)
    جولة محافظ بني سويف (9)
    جولة محافظ بني سويف (10)
    جولة محافظ بني سويف (3)
    جولة محافظ بني سويف (12)
    جولة محافظ بني سويف (13)
    جولة محافظ بني سويف (11)
    جولة محافظ بني سويف (15)
    جولة محافظ بني سويف (14)
    جولة محافظ بني سويف (17)
    جولة محافظ بني سويف (16)
    جولة محافظ بني سويف (18)
    جولة محافظ بني سويف (19)

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة ميدانية، زار خلالها عددًا من الكنائس والأديرة بمراكز ومدن المحافظة، لتقديم التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

استهل المحافظ جولته بزيارة ديري مركز ناصر، حيث قدم التهنئة لنيافة القمص باسيليوس، والأنبا بولا بدير الأنبا بولا، ونيافة القمص فام الأنطوني بدير الأنبا أنطونيوس، وذلك بحضور عدد من الآباء والكهنة والقساوسة.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة الكنيسة الإنجيلية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية، وكان في استقباله راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف القس أكرم ناجي، الذي أعرب عن تقديره البالغ لهذه اللفتة الطيبة وحرص المحافظ على التواجد ومشاركته التهنئة

واختتم محافظ بني سويف جولته بزيارة الكنيسة الكاثوليكية الكائنة بميدان مولد النبي، حيث كان في استقباله الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك، والقمص بولص فهمي وكيل الكنيسة، وقدم لهم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذا العيد يُعد عيدًا لكل المصريين، وأن مصر ستظل دائمًا رمزًا للأمن والأمان وأيقونة للمحبة والتسامح بوحدة شعبها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ بني سويف الكنائس الأديرة عيد الميلاد

