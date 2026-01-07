أعلن عضو وفد المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي، وصول الوفد من عدن إلى الرياض.

وأضاف عبر منصة X، اليوم الأربعاء:" بأن الأجواء إيجابية كما أكد أن الوفد سيبدأ سلسلة لقاءات والتهيئة للحوار الجنوبي".

جاء هذا بعدما وصل وفد المجلس الانتقالي إلى الرياض من دون رئيسه عيدروس الزبيدي، الذي فرّ إلى مكان غير معلوم فجراً. إذ كشفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أن الزبيدي هرب إلى مكان مجهول حتى الآن، تاركاً أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه، في الوقت الذي كان من المفترض وصوله إلى الرياض من أجل حضور مؤتمر شامل يجمع كافة المكونات الجنوبية.

https://x.com/AlGhiithi/status/2008840464745816155?s=20

وذكر التحالف في بيان اليوم الأربعاء، أن الزبيدي لاذ بالفرار إلى مكان غير معلوم عقب توزيعه الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب داخل المدينة في الساعات المقبلة، وهو ما استدعى قوات درع الوطن التابعة للشرعية اليمنية وقوات التحالف الطلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الرحمن المحرمي "أبو زرعة"، فرض الأمن ومنع أي اشتباكات تحدث داخل عدن وتجنيب أهلها أي اضطرابات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات والتعاون مع قوات درع الوطن.

إلى ذلك، أكدت قوات التحالف أنها تعمل مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في عدن على دعم جهود الأمن وحفظه، ومواجهة أي قوات عسكرية تقوم باستهداف المدن والمدنيين.

كما أهابت بجميع السكان بالابتعاد عن المعسكرات في عدن والضالع والابتعاد عن أي تجمع لعربات عسكرية حفاظاً على سلامتهم والمساهمة في تقديم المعلومات عن أي تحركات عسكرية قريبة للأجهزة الأمنية.

يذكر أن العاصمة السعودية الرياض تحتضن مؤتمراً شاملاً يجمع كافة المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار لبحث الحلول العادلة لقضيتهم، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إذ قدم طلباً للمملكة من أجل ‍استضافة مؤتمر لحل الأزمة ‍في الجنوب، آملاً أن يضم المؤتمر المكونات كافة ⁠والقوى والشخصيات الجنوبية دون ‌استثناء، بحضور المجلس الانتقالي.