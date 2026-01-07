إعلان

قطع التيار الكهربائي في الوادي الجديد.. المواعيد والأماكن المتضررة

كتب : محمد الباريسي

11:02 ص 07/01/2026

سلامة محمد الحريتي - رئيس مركز باريس

أعلن سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة باريس اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك لتمكين فرق الصيانة من إجراء اختبارات فنية على اللوحة الجديدة لتوزيع الكهرباء، في خطوة تهدف لتحسين شبكة الكهرباء بالمدينة.

وأوضح سلامة، أن هندسة كهرباء باريس تنفذ عملية هامة تهدف إلى نقل التغذية الكهربائية للوحة التوزيع الجديدة، وهي خطوة أساسية في تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء في المدينة، هذه اللوحة الجديدة تأتي ضمن خطط طويلة المدى لتحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، سيتضمن العمل إجراء اختبارات فنية دقيقة لضمان جاهزية اللوحة الجديدة بشكل كامل قبل تشغيلها.

وأضاف، أنه خلال فترة انقطاع التيار، سيجري التركيز على فحص أنظمة التحكم في التوزيع الكهربائي وأداء اللوحة الجديدة تحت الضغط، تستغرق هذه الاختبارات ما يقارب الساعتين، حيث يُتوقع أن يجري استئناف التيار الكهربائي في الساعة الثالثة عصرًا بعد الانتهاء من الاختبارات.

قطع التيار الكهربائي الوادي الجديد سلامة محمد الحريتي

