إحالة أوراق أب متهم بالاعتداء جنسيًا على ابنته في أسيوط للمفتي

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق فلاح إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بالتعدي جنسياً على نجلته ومواقعتها بغير رضاها، بقرية عرب التتالية التابعة لمركز القوصية، مع تحديد جلسة الرابع من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين أبو سداح وطارق عثمان محمد، وبحضور سكرتارية سيد علي بكر وناصر فؤاد.

وتعود وقائع القضية رقم 19904 لسنة 2025 جنايات مركز القوصية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغًا من المجني عليها «ندى. ن. ع»، البالغة من العمر 17 عامًا، ومقيمة بقرية عرب التتالية، أفادت فيه بتعرضها لاعتداء جنسي من قبل والدها بالقوة، وقيامه بمواقعتها بغير رضاها، مشيرة إلى أنه هددها بفضح أمرها حال إبلاغ والدتها بما حدث.

وكشفت تحريات المقدم أحمد صلاح كرم، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، أن المتهم «نتعي. ع. س»، 49 عامًا، يعمل فلاحًا، ويقيم مع المجني عليها بذات المسكن، حيث استغل صلة القرابة وسلطته الأبوية، وارتكب الواقعة محل الاتهام. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه للجريمة.

وكان المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة مواقعة نجلته بغير رضاها، حال كونها لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، وباعتباره من أصولها وتحت سلطته، مستغلًا وجودها بمسكنه، حيث انفرد بها وشل حركتها عنوة لتمكين نفسه من الاعتداء عليها، وذلك خلال عام 2024.