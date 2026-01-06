إعلان

محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة ويشدد على الالتزام بالجودة والوزن

كتب : رامي محمود

12:49 م 06/01/2026
    محافظ الدقهليةخلال تفقده مخابز مدينة المنصورة (1)
    محافظ الدقهليةخلال تفقده مخابز مدينة المنصورة (2)
    محافظ الدقهليةخلال تفقده مخابز مدينة المنصورة (3)

الدقهلية – رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عددًا من المخابز بمدينة المنصورة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها.

واطمأن المحافظ، خلال جولته، على سير العمل داخل المخابز، ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز المدعم، كما تابع جودة الإنتاج وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المترددين على المخابز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة وجودة الخبز.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية استمرار الرقابة والمتابعة على المخابز، لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات المطلوبة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة على مختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات جيدة تلبي احتياجات المواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الالتزام بالجودة والوزن

