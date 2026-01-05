هدية العيد.. تقنين 45 كنيسة ومبنى بالمنيا وإنجاز 83% من الملف

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الموافقة الرسمية على توفيق أوضاع 45 كنيسة ومبنى خدمي بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2025، وتطبيقًا لأحكام القانون المنظم لبناء وترميم الكنائس، حيث جاء هذا الإعلان خلال اجتماع موسع ناقش فيه المحافظ الموقف التنفيذي الكامل لهذا الملف الحيوي.

أرقام كاشفة

استعرض الاجتماع لغة الأرقام، حيث كشفت المهندسة عبير عبدالعظيم، مدير مديرية الإسكان، أنه منذ صدور القانون رقم 80 لسنة 2016، تلقت المحافظة 900 طلب للتقنين، تم الانتهاء فعليًا من تقنين 751 حالة منها حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت 83.5%، مشيرةً إلى وجود 95 حالة أخرى يجري متابعتها حاليًا بالتنسيق مع وزارة الإسكان بعد إتمام معاينتها وإرسال تقاريرها الفنية.

توجيهات صارمة

شدد "كدواني" خلال الاجتماع على ضرورة استكمال إجراءات توفيق الأوضاع مع الالتزام الكامل بالقوانين، والتركيز بشكل خاص على "استيفاء اشتراطات الحماية المدنية" لضمان سلامة المصلين، مؤكدًا حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة، كما استهل حديثه بتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على قوة النسيج الوطني.

تقدير وحضور

وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية الذين أعربوا عن شكرهم للمحافظ على تذليل المعوقات، وشهد الاجتماع حضور رؤساء المراكز والمدن، والمهندسة مروة فاروق مدير إدارة التخطيط العمراني، والدكتور أمير زيدان مدير الشئون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.