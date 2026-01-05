

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث، أن ماسًا كهربائيًا يُرجَّح أن يكون السبب وراء اندلاع حريق هائل فجر اليوم داخل شقة سكنية بإحدى العمارات الكائنة خلف مسجد بدر المحمدي بمنطقة أم بيومي التابعة لمركز قليوب.

أتت النيران على الشقة بالكامل، ما أسفر عن مصرع أم وطفليها بعدما حاصرتهم ألسنة اللهب داخل المسكن، في واقعة مأساوية سادت معها حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

بالفحص، تبين وفاة "أماني أحمد"، 28 عامًا، ونجليها "ريان محمد" عامان، و"عبده محمد"، 4 سنوات.

أكد شهود عيان، أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ، إذ تصاعدت ألسنة اللهب بكثافة من نوافذ الشقة، وسط محاولات متكررة من الأهالي لإنقاذ الضحايا قبل وصول قوات الحماية المدنية.

على الفور، دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته، ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

جرى تحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب الفنية للحريق، مع التصريح بدفن الجثامين عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.