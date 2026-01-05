بالأرقام.. الحصر العددي لدائرة المنتزة في إعادة النواب بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السملاوي والتي عقدت بمقر كلية فيكتوريا، بيان الحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أجريت بين مرشحين اثنين.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

وأظهر الحصر العددي أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بجميع لجان الدائرة بلغ مليوناً و263 ألفاً و674 ناخباً، أدلى منهم 52 ألفاً و270 ناخباً بأصواتهم.

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 48 ألفاً و739 صوتاً، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 3 آلاف و531 صوتاً.

ووفقاً للحصر العددي للأصوات، حصل المرشح هشام إبراهيم عبد الحميد محمد الرحماني، وشهرته "هشام الرحماني"، على 30 ألفاً و978 صوتاً، فيما حصل منافسه عطا إبراهيم عطا محمد محمد سليم، وشهرته "عطا سليم"، على 17 ألفاً و761 صوتاً.

كما وجهت اللجنة الشكر لرجال الشرطة وعلى رأسهم اللواء أحمد مرصفا، لجهودهم في تأمين مقار مراكز الاقتراع، ولإدارة كلية فيكتوريا على تعاونها، بالإضافة إلى توجيه التحية للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمناء اللجان لما بذلوه من جهد في إتمام العرس الانتخابي.