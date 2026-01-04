فيديو صادم.. ضبط شاب أطلق كلبه على مسن داخل خيمته بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في إلقاء القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء سيره بأحد شوارع شبرا الخيمة بصحبة كلب، وتركه يعتدي أكثر من مرة على رجل مسن كان يجلس داخل خيمة بالشارع، في واقعة أثارت موجة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين.

وبدأت الواقعة برصد مقطع الفيديو المتداول، حيث تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا يفيد بتداول الفيديو الذي وثق الواقعة محل البلاغ.

وبإجراء الفحص والتحريات اللازمة، تبين أن الشاب تعمد ترك الكلب الخاص به للاعتداء على الرجل المسن أكثر من مرة، في مشهد أثار استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحديد هويته بدقة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، كما جرى ضبط الكلب المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهم أمام الأجهزة الأمنية، أقر بارتكابه الواقعة بدافع المزاح والضحك، دون إدراك لما قد يترتب على تصرفه من عواقب قانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.