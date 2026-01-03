إعلان

القليوبية تطلق مسابقة «قرآن تتلوه الملائكة» لذوي الهمم

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:31 م 03/01/2026

محافظة القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تنظم محافظة القليوبية، بالتعاون مع جامعة بنها وهيئة الشبان العالمية، مسابقة «قرآن تتلوه الملائكة»، وهي مسابقة قرآنية مخصصة لذوي الهمم، تهدف إلى إبراز قدراتهم المتميزة في تلاوة كتاب الله الكريم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الدينية والثقافية.

وتأتي المسابقة في إطار دعم جهود الدمج المجتمعي، وإتاحة الفرص المتكافئة لذوي الهمم، بما يعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتمكينهم وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، خاصة في المجال الديني والقرآني.

ومن المقرر أن يتنافس المشاركون في أجواء روحانية مميزة، أمام لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من المحكمين، وبحضور جمهور يشارك المتسابقين لحظات الإيمان والخشوع، بما يضفي على الفعالية طابعًا إيمانيًا خاصًا.

وتؤكد الجهات المنظمة أن مسابقة «قرآن تتلوه الملائكة» تعكس رسالة القرآن الكريم القائمة على الرحمة والهداية، وتبرز أن أصحاب الهمم شركاء أساسيون في نشر قيمه السامية وإعلاء مبادئه في المجتمع.

IMG-20260103-WA0005

ويمكن للراغبين في الاشتراك تسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

محافظة القليوبية جامعة بنها هيئة الشبان العالمية مسابقة قرآن تتلوه الملائكة ذوي الهمم

