القليوبية تطلق مسابقة «قرآن تتلوه الملائكة» لذوي الهمم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تنظم محافظة القليوبية، بالتعاون مع جامعة بنها وهيئة الشبان العالمية، مسابقة «قرآن تتلوه الملائكة»، وهي مسابقة قرآنية مخصصة لذوي الهمم، تهدف إلى إبراز قدراتهم المتميزة في تلاوة كتاب الله الكريم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الدينية والثقافية.

وتأتي المسابقة في إطار دعم جهود الدمج المجتمعي، وإتاحة الفرص المتكافئة لذوي الهمم، بما يعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتمكينهم وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، خاصة في المجال الديني والقرآني.

ومن المقرر أن يتنافس المشاركون في أجواء روحانية مميزة، أمام لجنة تحكيم متخصصة تضم نخبة من المحكمين، وبحضور جمهور يشارك المتسابقين لحظات الإيمان والخشوع، بما يضفي على الفعالية طابعًا إيمانيًا خاصًا.

وتؤكد الجهات المنظمة أن مسابقة «قرآن تتلوه الملائكة» تعكس رسالة القرآن الكريم القائمة على الرحمة والهداية، وتبرز أن أصحاب الهمم شركاء أساسيون في نشر قيمه السامية وإعلاء مبادئه في المجتمع.

ويمكن للراغبين في الاشتراك تسجيل بياناتهم من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا