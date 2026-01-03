محافظ أسوان يتفقد اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة للنواب

الشرقية - ياسمين عزت:

كانت ليلة رأس السنة صعبة وبداية 2026 مأساوية على الشاب عمرو محمد من مدينة بلبيس، وعلى عدد كبير من أفراد عائلته، بعد تعرضهم لحالة تسمم غذائي، وبدلًا من الاحتفال بـ"ليلة العمر" في قاعة الأفراح، قضوها بين المستشفيات وتناول الأدوية والمسكنات بسبب وجبة طعام فاسدة.

كان "عمرو" قد حدد موعد حفل زفافه في أول يوم من السنة الجديدة، وكأنها بداية حياة جديدة، لكن ما حدث وضع حياته وحياة أقاربه وأصدقائه في خطر.

وقال "عمرو" في حديث خاص لـ"مصراوي": "انكسرت فرحتي وفرحة عروستي بسبب التسمم، ورغم إعيايي رفضت إلغاء الاحتفال خوفًا من إفساد فرحة عروستي، وقضيت الليلة أتألم ولم أستمتع بها كما كان ينبغي."

وأضاف "عمرو"، أنه اتفق مع مالك مطعم معروف في مدينة بلبيس على تجهيز نحو 200 وجبة لتقديمها للمعازيم من أصدقائه وأقاربه، مشيرًا إلى أنه اختار المطعم بناءً على سمعة جيدة وثقة كبيرة، وقد وأعد المطعم له وجبات لتجربة المذاق والجودة، وتم الاتفاق رسميًا، وبدأ تسلم الوجبات ليلة رأس السنة لتقديمها للضيوف.

وأكد "عمرو" أن ليلة الحنة مرت بسلام، لكن منتصف الليل شهد أول علامات التعب، حيث بدأ بعض أقاربه وأطفالهم يعانون من إجهاد شديد دفعهم للذهاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وبعد وصولهم للمستشفى، سقط العريس أرضًا غير قادر على التنفس بسبب آلام حادة، وتم تقديم الخدمات الطبية له وللباقين. وظل يعاني حتى عاد للمنزل واطمأن على والدته المريضة بالسرطان ووالده وكل من في المنزل.

ظل "عمرو" حتى الصباح الباكر يتلقى اتصالات من المعازيم الذين أُصيبوا بالتسمم، لتأكيد حالتهما، وتبين أن السبب على الأرجح وجبة الأرز والدجاج من المطعم. وكانت أعراض التسمم تشمل القيء والإسهال وارتفاع الحرارة وبرودة الأطراف وتقلصات شديدة وانخفاض ضغط الدم.

حين اقترب موعد ليلة الدخلة، ظل العريس في حالة إعياء شديدة، لكنه قرر إخفاء الأمر عن عروسه، وعندما علمت بما حدث انهارت وطلبت تأجيل الاحتفال، لكنه أصر على الاستمرار رغم المخاطر على صحته. وتم الاحتفال بالفعل، لكن الفرح اختصر لساعتين أو أقل، مع غياب أغلب المعازيم المصابين في المستشفيات، بينهم أطفال وكبار السن ومرضى مناعيًا.

وأكدت التقارير الطبية أن الحالات تعاني تسممًا غذائيًا، وتم التعامل معهم طبيًا، كما حرر عدد من المصابين محاضر رسمية في قسم شرطة بلبيس، وتم التعامل مع الواقعة رسميًا.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد استقبال مستشفى بلبيس المركزي 25 حالة تسمم جراء وجبات من مطعم بالمنشية، وتم ضبط مالك المطعم و3 من العاملين وعرضهم على النيابة للتحقيق في الواقعة.

وفي سياق متصل، أكد مواطنون غير مرتبطين بالفرح أنهم تناولوا وجبات من نفس المطعم وتعرضوا لنفس حالة الإعياء، وتجاوز عدد المصابين العشرات، ما جعل ليلة رأس السنة حزينة على بلبيس، حيث تم استقبال الحالات في مستشفيات حكومية وخاصة.