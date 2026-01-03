إعلان

محافظ سوهاج يعتمد الباركود على رخص البناء لضبط المخالفات

كتب : عمار عبدالواحد

02:06 م 03/01/2026

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

وجّه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتعميم تجربة مركز ومدينة جرجا في إلزام أصحاب رخص البناء بوضع الباركود (QR Code) الخاص برخصة البناء على البانر التعريفي للمبنى، وذلك لتسهيل الاطلاع الفوري على بيانات الرخصة والتأكد من مدى سلامتها ومطابقتها للاشتراطات القانونية.

وأكد المحافظ أن تطبيق هذه الآلية الحديثة يسهم في تعزيز الشفافية والحد من مخالفات البناء، وتمكين المواطنين والجهات المعنية من الوصول الفوري إلى بيانات الرخص، بما يدعم جهود الدولة في ضبط العمران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ووجّه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ القرار والالتزام بتطبيقه، ضمن خطة المحافظة للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة. كما شدد على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير منظومة العمل المحلي وتحقيق الصالح العام.

ويُذكر أن مركز ومدينة جرجا يُعد أول مركز على مستوى محافظة سوهاج يتم تطبيق هذه الفكرة به، في إطار جهود المحافظة لتعزيز التحول الرقمي، وإحكام الرقابة على منظومة البناء، وتيسير أعمال المتابعة الميدانية.

