أسوان - إيهاب عمران:

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بجولة ميدانية لتفقد لجان الاقتراع في اليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بمدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين، والتي تعد واحدة من ضمن 152 لجنة فرعية تستقبل 840,731 ناخبًا وناخبة داخل 3 دوائر انتخابية.

واطمأن المحافظ على توافر كافة أوجه الدعم اللوجستي والتجهيزات اللازمة داخل وخارج اللجان، والتي تم تنفيذها قبل وأثناء انطلاق ماراثون الانتخابات، مؤكدًا أنه تم توفير مختلف التسهيلات وسبل الراحة للمواطنين، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، مع انتشار سيارات الإسعاف والحماية المدنية أمام اللجان.

وأشار محافظ أسوان إلى وجود متابعة لحظية لسير العملية الانتخابية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي تم ربطه بغرف العمليات بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فضلًا عن المتابعة عبر أجهزة مركز السيطرة للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، وخاصة بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة العامة، إلى جانب تذليل أي عقبات أخرى.

ووجّه المحافظ الدعوة لجميع قوى المجتمع الأسواني للنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم للمشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل بلادهم، واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان بمجلس النواب.