مياه المنوفية تعلن خطة غسيل شبكات المياه خلال يناير 2026 (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم السبت، خطة غسيل شبكات المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال شهر يناير 2026، وفقًا للجدول الدوري المعتمد لأعمال الغسيل والتطهير.

وقال المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الشركة تنسق بشكل كامل مع رؤساء الوحدات المحلية بكل مركز ومدينة، مع الالتزام بالجدول الزمني والمواعيد المحددة لأعمال الغسيل، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة المياه المقدمة لهم.

وأوضح رئيس الشركة أن أعمال الغسيل تستهدف تحسين كفاءة الشبكات والتأكد من نقاء المياه، مشيرًا إلى أن الشركة تتابع تنفيذ الخطة ميدانيًا لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمة.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الغسيل المعلنة، وعدم استخدامها أثناء تنفيذ الأعمال حتى في حال توافرها بالشبكة، منبهة إلى أنه في حال ظهور أي عكارة أو رواسب بالمياه بعد الغسيل، يُنصح بتشغيل المياه لبعض الوقت حتى زوال تلك الرواسب الناتجة عن عملية الغسيل.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بجودة المياه عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01220906668، للتعامل معها بشكل فوري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باستمرار أعمال الصيانة الدورية وغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المحافظة، بما يضمن الحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين.