محافظ قنا يهنئ "طارق هشهش" بمنصب وكيل وزارة التعليم

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، طارق محمد سعد الدين هشهش، عقب توليه مهام منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث قدم له التهنئة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محافظ قنا خلال اللقاء، أن المنظومة التعليمية تمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة، مشددًا على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة، وتحقيق الاستقرار والانضباط داخل المدارس.

وأشاد عبدالحليم، بالجهود التي بذلتها مديرية التربية والتعليم بقنا، خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من تطوير وانضباط يعكس اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بدعم محافظات الصعيد، والنهوض بالعملية التعليمية باعتبارها أساس بناء الإنسان.

كما وجه محافظ قنا، الشكر والتقدير لهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، على ما قدمه من جهود مخلصة وعمل دؤوب خلال فترة توليه المسؤولية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

ومن جانبه، أكد طارق محمد سعد الدين هشهش، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد، حرصه الكامل على خدمة العملية التعليمية بما يلبي تطلعات المجتمع القنائي، والعمل على توظيف كافة إمكانات المديرية بصورة مثلى، إلى جانب تحفيز المعلمين والعاملين بالقطاع على بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد، ومراعاة تطلعات الطلاب بمختلف المراحل التعليمية في جميع مدارس المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى عزمه مواصلة مسيرة التطوير والبناء، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمستوى التعليمي والإداري، وتحقيق أفضل النتائج التي تصب في صالح الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع القنائي.