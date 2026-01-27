إعلان

"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:35 م 27/01/2026

معركة الفؤوس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية ياسمين عزت

قررت النيابة العامة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين اثنين لقيامهما بالتعدي على جيرانهم باستخدام أداة حادة "فأس"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بضبط وإحضار متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بأعمال الضرب والبلطجة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر قيام شابين بالاعتداء على عدد من الأشخاص أمام مسكنهم باستخدام أداة فأس، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لفحص ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين، مع تفريغ مقطع الفيديو المتداول، وتبين أن المتهمين هما صالح س.س.س، 26 عامًا، عامل، ومحمود ه.س، 23 عامًا، عامل.

وبحسب التحريات، اعتدى المتهمان على كل من إبراهيم ح.م، 33 عامًا، عامل، ما أسفر عن إصابته بكسر بقاع الجمجمة، كما أُصيبت والدته حمدة م.ح، 68 عامًا، ربة منزل، باشتباه كسر بالفك العلوي، وأصيبت زوجة شقيقه رضا س.م، 40 عامًا، بكدمات بالذراع الأيسر.

وأكدت التحريات وجود خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة عنيفة انتهت بالاعتداء باستخدام أداة حادة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة محافظة الشرقية الإسعافات اللازمة معركة الفؤوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
زووم

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
حوادث وقضايا

القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
عودة الشناوي وعثمان يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة
رياضة محلية

عودة الشناوي وعثمان يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة
هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
أخبار البنوك

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى