الشرقية ياسمين عزت

قررت النيابة العامة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين اثنين لقيامهما بالتعدي على جيرانهم باستخدام أداة حادة "فأس"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بضبط وإحضار متهمين آخرين على خلفية اتهامهم بأعمال الضرب والبلطجة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر قيام شابين بالاعتداء على عدد من الأشخاص أمام مسكنهم باستخدام أداة فأس، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لفحص ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين، مع تفريغ مقطع الفيديو المتداول، وتبين أن المتهمين هما صالح س.س.س، 26 عامًا، عامل، ومحمود ه.س، 23 عامًا، عامل.

وبحسب التحريات، اعتدى المتهمان على كل من إبراهيم ح.م، 33 عامًا، عامل، ما أسفر عن إصابته بكسر بقاع الجمجمة، كما أُصيبت والدته حمدة م.ح، 68 عامًا، ربة منزل، باشتباه كسر بالفك العلوي، وأصيبت زوجة شقيقه رضا س.م، 40 عامًا، بكدمات بالذراع الأيسر.

وأكدت التحريات وجود خلافات سابقة بين الطرفين بسبب الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة عنيفة انتهت بالاعتداء باستخدام أداة حادة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة