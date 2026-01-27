المشدد 6 سنوات لبائعة ملابس تتاجر في المخدرات بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبغرامة مالية قدرها 100,000 جنيه، على بائعة ملابس بعد إدانتها بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمة سمر ع م ع، 34 سنة، بائعة ملابس ومقيمة عرب الحارث مركز القناطر الخيرية، إلى المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 15012 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2455 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بعد ثبوت حيازتها يوم 21 / 5 / 2025 جوهرين مخدرين (أحادي استيل مورفين وحشيش) بقصد الاتجار، بما يخالف القانون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أحرزت المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ما دفع النيابة لإحالتها للمحاكمة الجنائية، لتصدر المحكمة حكمها بعقوبة السجن المشدد والغرامة المالية المقررة.