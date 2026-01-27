إعلان

المشدد 6 سنوات لبائعة ملابس تتاجر في المخدرات بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:19 م 27/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وبغرامة مالية قدرها 100,000 جنيه، على بائعة ملابس بعد إدانتها بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد صفوت سلام، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، ومحمد صلاح الدين بهلول خليل، ومحمد محمد محب القرموطي، وأمانة سر محمد فرحات.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمة سمر ع م ع، 34 سنة، بائعة ملابس ومقيمة عرب الحارث مركز القناطر الخيرية، إلى المحاكمة الجنائية في الجناية رقم 15012 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2455 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، بعد ثبوت حيازتها يوم 21 / 5 / 2025 جوهرين مخدرين (أحادي استيل مورفين وحشيش) بقصد الاتجار، بما يخالف القانون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أحرزت المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ما دفع النيابة لإحالتها للمحاكمة الجنائية، لتصدر المحكمة حكمها بعقوبة السجن المشدد والغرامة المالية المقررة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات شبرا الخيمة المشدد 6 سنوات لبائعة ملابس بائعة ملابس تتاجر في المخدرات محافظة القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
نصائح طبية

ما تفسير الشعور بالعصبية عند الجوع ؟.. إليك السر
القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
حوادث وقضايا

القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
زووم

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى