شرم الشيخ تحصد المركز الأول جمهوريًا في جائزة التميز الحكومي (صور)

كتب : رضا السيد

03:17 م 26/01/2026 تعديل في 03:18 م
جنوب سيناء - رضا السيد:

حصلت مدينة شرم الشيخ على المركز الأول على مستوى الجمهورية في جائزة التميز الحكومي، بعد تطبيقها معايير منظومة التميز الحكومي.

ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى دعم المؤسسات والهيئات الحكومية المتميزة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، وتعزيز الريادة والتنافسية بين الجهات الحكومية في مجالات الرؤية والابتكار والممكنات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وتسلّم جائزة التميز اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ جنوب سيناء: "إن نجاح مدينة شرم الشيخ وفوزها بهذا المركز لم يأتِ من فراغ، بل كان نتاج جهد وعمل متواصل من جميع المسؤولين، من خلال العمل ليلًا ونهارًا، حتى تحقّق هذا التألق والإبداع والتميّز".

وتقدّم المحافظ بالشكر لجميع العاملين بمدينة شرم الشيخ وكافة القيادات بها بوجه عام، كما خصّ بالشكر الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس المدينة، تقديرًا للجهود المبذولة التي أسهمت في تحقيق الفوز بهذه الجائزة.

