داخل كيس قمامة.. العثور على طفلة حديثة الولادة بشارع المحطة في إدفو

كتب : إيهاب عمران

03:04 م 26/01/2026

العثور على طفلة حديثة الولادة

عثر أهالي منطقة المحطة بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، على طفلة رضيعة حديثة الولادة، ملقاة داخل كيس قمامة بأحد شوارع المنطقة، بجوار أحد المستشفيات الخاصة.

وتلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع المحطة بالعثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملقاة داخل كيس قمامة بجوار مستشفى خاص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وتم إيداع الطفلة بحضانة مستشفى إدفو التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

