مصرع أم وطفلتيها اختناقًا في حريق منزل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت أم وطفلتاها مصرعهم اختناقًا، إثر حريق نشب داخل غرفة المعيشة بمنزلهم بقرية نزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، نتيجة ماس كهربائي.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي بوصول مسعودة ش. أ. ع."، 25 عامًا، وطفلتيها "جنى ح. د. ع."، 5 أعوام، و "تسبيح ح. د. ع."، 4 أعوام، جثثًا هامدة، جراء حريق داخل منزلهم، بقرية نزلة البرقي التابعة لدائرة المركز بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى تصاعد الأدخنة واختناق الضحايا.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.