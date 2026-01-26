السجن 15 عامًا لمتهم بالابتزاز الإلكتروني عبر حساب وهمي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بإنشاء حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يحمل اسم "الشيخة أميرة المصرية"، واستغلاله في ابتزاز ضحاياه وطلب مبالغ مالية منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن، نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب، عضو المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

وتعود تفاصيل القضية رقم 6337 لسنة 2024 جنايات البداري، إلى تلقي قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عدة بلاغات من كلٍّ من: هند أ. م، وآلاء م. ح، ومحمد أ. ع، أفادوا خلالها بقيام شخص بإنشاء حساب وهمي باسم «الشيخة أميرة المصرية»، موهمًا ضحاياه بقدرته على العلاج بالقرآن.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد تبادل الرسائل، وإرسال الضحايا صورًا شخصية، قام المتهم بابتزازهم وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، أكدت تحريات النقيب كريم عمرو، الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحسابات وتكنولوجيا المعلومات، صحة البلاغات، وتمكن باستخدام التقنيات الحديثة من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه محمود إ. م (22 عامًا)، مقيم بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وكشفت التحريات أن المتهم أرسل رسائل متعددة للضحايا، طالبًا صورًا عارية ومبالغ مالية، مدعيًا قدرته على العلاج الروحاني وأعمال السحر، وقد استجابت له إحدى المجني عليهن، قبل أن يعود ويهددها بالصور التي حصل عليها، مطالبًا إياها بمبالغ مالية، دفعت منها بالفعل مبلغ 6 آلاف جنيه.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بمحل إقامته، وبمواجهته بنتائج التحريات اعترف بارتكاب الوقائع، موضحًا أنه كان يستغل النساء والرجال عبر حسابات وهمية على «فيس بوك»، منتحلًا صفة معالج روحاني، ثم يستخدم الصور التي يحصل عليها في التهديد والابتزاز لتحقيق مكاسب مالية.