محافظ الإسماعيلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

كتب : أميرة يوسف

04:42 م 25/01/2026
    مدير الامن
    تهنئة عيد الشرطة

الإسماعيلية – أميرة يوسف

وضع اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، واللواء أركان حرب محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، اليوم الأحد، إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة المصرية بمقر قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقدم محافظ الإسماعيلية التهنئة لمدير أمن الإسماعيلية، كما هنأ القيادات والضباط وضباط الصف والجنود بهذه المناسبة الوطنية، التي تُخلد ذكرى واحدة من أعظم المعارك الشعبية في تاريخ مصر المعاصر، وهي معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي بقسم البستان بمحافظة الإسماعيلية، يوم الجمعة 25 يناير 1952.

وأشاد اللواء أكرم محمد جلال بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن الداخلي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لكافة محاولات المساس بأمن الوطن، فضلًا عن دورهم المحوري في تأمين المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن بطولات رجال الشرطة المدنية تأتي جنبًا إلى جنب مع تضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة في حماية أمن واستقرار الوطن، مشددًا على أن ما قدمه أبطال الجيش والشرطة من شهداء ومصابين سيظل محفورًا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، تتناقله الأجيال بكل فخر واعتزاز.

وفي ختام الاحتفالية، قدّم محافظ الإسماعيلية درع المحافظة إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تقديرًا لجهود مديرية الأمن في حفظ الأمن والاستقرار داخل المحافظة، فيما قام مدير أمن الإسماعيلية بتقديم درع مديرية الأمن لمحافظ الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده المبذولة والتعاون المثمر بين الجانبين.

ويُذكر أن عيد الشرطة يخلّد بطولات رجال الشرطة في معركة 25 يناير 1952، عندما رفضت قوات الشرطة تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني، واستمروا في المقاومة حتى آخر طلقة، رغم قلة العتاد والذخيرة، ما أسفر عن استشهاد 56 من رجال الشرطة وإصابة 80 آخرين، وتكبّد القوات البريطانية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية شهداء الشرطة الجيش الثاني الميداني محمد يوسف عساف

