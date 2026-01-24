إعلان

ولع فيها بسبب حضانة طفلهما.. إحالة قاتل زوجته لجنايات الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:39 م 24/01/2026

ولع فيها بسبب حضانة طفلهما.. إحالة قاتل زوجته لجنا

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أحالت النيابة العامة في الإسكندرية صاحب ورشة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته في واقعة اتهامه بقتل زوجته حرقا داخل الشقة سكنهما، بسبب خلافات على حضانة طفلهما.

ترجع وقائع القضية المقيدة رقم 3712 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة اللبان عندما تلقى قسم شرطة اللبان بلاغاً يفيد إضرام مواطن النيران في زوجته بمحل سكنها.

وكشفت التحقيقات وجود خلافات دائمة بين المتهم "ي.أ.م" صاحب ورشة، وزوجته المجني عليها "أ.م.ال" ربة منزل، وانفصال هما أكثر من مرة، وإقدام الزوج على نقل طفلهما للإقامة لدى جدته دون موافقة والدته.

ووفقاً لأوراق القضية، توجه المتهم يوم الواقعة إلى مسكن المجني عليها بعد علمه بوجودها بمفردها وسكب عليها زجاجة بنزين وأضرم النيران بجسدها قاصدا قتلها.

وتبين من التحريات أن الجيران سمعوا صوت استغاثة المجني عليها وكسروا الباب وشاهدوا المتهم خارجاً من مطبخ الشقة والمجني عليها النار مشتعلة بجسدها، وعقب إطفائها أخبرتهم أن زوجها أشعل النار بها، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة اللبان وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

